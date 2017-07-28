Arap Koalisyonu: Yemenli isyancıların Mekke'ye fırlattığı füze düşürüldü

Yemen'de savaşan Suudi Arabistan'ın başını çektiği Arap askeri koalisyonundan yapılan açıklamada Yemen'de isyancı Husiler tarafından fırlatılan ve Mekke'yi hedef alan balistik bir füzenin düşürüldüğü bildirildi.

Koalisyon tarafından İran tarafından desteklenen Şii Husi isyancıları tarafından fırlatıldığı bildirilen füze "hac faaliyetini engellemeye yönelik çaresiz bir girişim" olarak nitelendi. Füzenin Mekke'nin 69 kilometre güneyinde düşürüldüğü belirtildi. Ağustos ayında başlayacak hac faaliyeti sırasında Mekke'yi iki milyondan fazla Müslümanın ziyaret etmesi bekleniyor.

Husiler daha önce de Suudi Arabistan sınırından füze ve roket saldırısında bulunmuşlardı. Ekim ayında da Suudi Arabistan'a uzun menzilli füze fırlatmışlar, ancak bu füze de Mekke yakınlarında Suudiler tarafından düşürülmüştü.

2015 yılından bu yana Şii Husi milislerin Sünni Devlet Başkanı Abd Rabbo Mansur Hadi'ye karşı yürüttüğü iç savaşta yaklaşık 10 bin kişinin öldüğü tahmin ediliyor. Hadi yönetimini destekleyen Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri Mart 2015'den bu yana Hadi'yi desteklemek için Yemen'deki iç savaşa müdahil oldu.

En yoksul Arap ülkesi Yemen devam eden iç savaş, kıtlık ve kolera salgını nedeniyle çöküşün eşiğine gelmiş bulunuyor.

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Afp/DW, SSB/BÖ