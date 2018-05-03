Arap iş insanları MENA Zirvesi için Ordu'da

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU\'da düzenlenlenen \'2\'nci Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ülkeleri (MENA) Karadeniz Turizm ve Yatırım Zirvesi\' için 14 ülkeden Arap iş insanları kente geldi.

Ordu’da 3 gün sürecek MENA Karadeniz Turizm ve Yatırım Zirvesi için 14 ülkeden kente gelen 35 Arap iş insanı ve yatırımcı, Büyküşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz’ı ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi olarak kentte yatırımcılara her türlü desteği sağlayacaklarını belirten Başkan Yılmaz, “Türkiye’de fındığın, balın ve kivinin en fazla üretildiği il Ordu’muz, oksijen diyarı olarak biliniyor. Hukuki anlamda devletimizle her türlü sorunu çözebilecek bir yerel yönetimiz. Arsa ve diğer konularda Valilik ve Büyükşehir Belediyemiz tüm yatırımcıların emrindedir” dedi.



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