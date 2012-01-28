-Arap Gözlemci Heyetine 30 yeni gözlemci ŞAM (A.A) - 27.01.2012 - Arap Birliğinin Suriye'deki durumu incelemek üzere görevlendirdiği Arap gözlemci heyetine 30 yeni gözlemcinin katılacağı bildirildi. Suriye'de görev yapan gözlemci heyetinin çalışmalarını izleyen Kahire'deki operasyon odası başkanı Adnan El Hudayr, bugün Kahire'de düzenlediği basın açıklamasında Suriye'ye 30 yeni gözlemci gönderileceğini ve bu gözlemcilerin Mısır, Moritanya ve Filistin'den olacaklarını belirtti. Arap Birliği geçtiğimiz günlerde Suriye'deki krizi ele aldığı toplantısında Arap gözlemcilerinin Suriye'deki görev süresinin 1 ay daha uzatılmasını talep etmiş, Suriye yönetimi de bunu kabul etmişti. Arap Birliği toplantısından sonra Haliç ülkeleri, Suriye'deki gözlemcilerini çektiklerini resmen ilan etmiş ve bu gözlemcilerin yerine Suriye'ye başka ülkelerden gözlemci gönderilmesi gündeme gelmişti.