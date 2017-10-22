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Yaşam

'Arap Emrah'ın suça karıştıktan sonra Alibeyköy Barajı'na gömdüğü araçlar tek tek çıkarılıyor

Çetenin baraja attığı en az 3 otomobilin daha aranmasına devam ediliyor

22 Ekim 2017 19:50

Arap Emrah çetesinin Alibeyköy Barajı'na gömdüğü otomobiller çıkarılmaya başlandı. 

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultangazi, Gaziosmanpaşa ve Çağlayan Adliyesi'nde 3 kişinin hayatını kaybettiği 3 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıların tarafı olan "Arap Emrah" olarak bilinen Emrah Sever çetesini çökertti.

Habertürk'ün haberine göre; Emrah Sever'in sağ kolu olan Volkan S.'nin de aralarında bulunduğu 12 adamı 7 adet silahla yakalandı.

Yürütülen soruşturmada, Arap Emrah çetesinin suça karıştığı çalıntı otomobilleri olay sonrasında Alibeyköy Barajına attığı tespit edildi.

Deniz Polisi'nin de yardımıyla çetenin baraja attığı 1 otomobil bulanarak çıkarıldı. Çetenin baraja attığı en az 3 otomobilin daha aranmasına devam ediliyor.

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