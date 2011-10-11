-Arap Dışişleri Bakanlarından toplanma kararı KUVEYT (A.A) - 11.10.2011 - Arap Dışişleri Bakanları, Suriye'deki durumu görüşmek üzere toplanacak. Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed El Salim El Sabah, düzenlediği basın toplantısında, Suriye'deki durumu ele almak üzere Arap Dışişleri Bakanlarının toplanma kararı aldığını belirtti. Sabah, toplantının tarihinin belirlenmesi için görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Mısır'ın başkenti Kahire'de 13 Eylül'de toplanan Arap Dışişleri Bakanları Suriyeli yetkililere, ülkede akan kanı hemen durdurma çağrısında bulunmuştu.