Arap dışişleri bakanları Suriye için toplanıyor

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Çatışmalarda 13 kişi öldürüldü



Ölü sayısı 3 bine çıktı



Arap televizyonu El Cezire'nin haberine göre, Arap dışişleri bakanlarının olağanüstü toplantısı önümüzdeki pazar günü yapılacak.Körfez ülkeleri, Suriye'deki insani durum ve Esad yönetimine daha fazla kan dökmemesi çağrısı yapılması için Arap Ligi'nin acilen toplanmasını talep etmişti. Ancak dışişleri bakanları toplantısının Arap Ligi'nin Kahire'deki merkezinde yapılıp yapılmayacağı henüz kesinlik kazanmadı.Esad yöntemi karşıtı gösterilerin mart ayından beri devam ettiği Suriye'de, bugünkü gösterilerde ölenlerin sayısının 13'e yükseldiği iddia edildi.Suriyeli muhalifler, cuma namazı sonrasında Suriye'de birçok kentte yönetim karşıtı gösteriler düzenlendiğini, Dera kentinde biri çocuk 11 kişinin hayatını kaybettiğini, ülke genelinde ölü sayısının 13'e çıktığını belirtti.BM insan hakları ofisinden yapılan açıklamada da Suriye'de şimdiye kadar şiddet olaylarında 3 bin kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. BM, şiddete kurban gidenlerin 187'sinin çocuk olduğunu da duyurdu.