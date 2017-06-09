Arap devletleri Katarlı organizasyonları 'terör listesine' aldı

Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, Katar ile bağlantıları olduğu gerekçesiyle 59 şahıs ve 12 organizasyonu ‘terör listesine' aldı. Üç ülkenin ortak açıklamasında listedekilerin Katar tarafından finanse edildikleri ya da Katar'da ikamet ettikleri ve teröristlerle ilişki kurdukları belirtildi. Terör listesine dahil edilenlerin banka hesapları donduruluyor ve yurt dışındaki iş bağlantıları zorlaştırılıyor.

Dört devlet ‘terörizm ile mücadelede, mali kaynaklarının kurutulmasında ve radikal ideolojilerin savuşturulmasında kararlı olduklarını' duyurdu. Bildiride ‘Katar makamlarının altında imzalarının bulunduğu yükümlülükleri sürekli ihlal ettikleri' belirtildi.

Katar listeyi reddetti

Katar yönetimi ‘mesnetsiz’ olduğu gerekçesiyle Arap devletleri tarafından çıkarılan kara listeyi ret etti. Doha’da yapılan açıklamada Katar’ın terörizm ile mücadelede listeyi imzalayan devletlerden daha fazla irade gösterdiği kaydedildi.

Mısır BM Güvenlik Konseyi'nden harekete geçilmesini istedi

Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Yemen hafta başında Katar ile diplomatik ilişkilerini kesmiş ve terörizmi desteklemekle suçladıkları Katar'a hava, deniz ve kara ablukası başlatmıştı.

Mısır yönetimi, Katar hakkında inceleme başlatılması için Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne başvurdu. Mısır'ın BM daimi temsilci yardımcısı İhab Mustafa, Katar'ın Irak'ta kraliyet ailesi mensuplarını kaçıran ve terör milisi IŞİD ile bağlantısı olan bir terörist gruba 1 milyar dolar civarında fidye ödediğini söyledi. Ayrıntılı bilgi vermeyen ve medyayı kaynak gösteren Mustafa, "Bu haber doğru çıktığı takdirde, Katar'ın terörü gerçekten desteklediği anlaşılacaktır” dedi.

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DW, dpa, afp/AG, BD