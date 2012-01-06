-Arap Birliği'nin Suriye'ye gözlemci göndermesi NEW YORK (A.A) - 06.01.2012 - Birleşmiş Milletler, Arap Birliği'ne, Suriye'ye gözlemci gönderilmesi konusunda destek olabileceğini bildirdi. BM sözcüsü Martin Nesirky, BM insan hakları uzmanlarının, Suriye'deki durumu değerlendirmeleri amacıyla Arap Birliği gözlemcilerini eğitebileceklerini söyledi. Nesirky, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ile Katar Başbakanı Şeyh Hamad Bin Casim El Tani'nin alınabilecek "pratik önlemleri" görüştüklerini belirtti. Dün New York'ta BM Genel Sekreteriyle görüşen El Tani, Arap Birliği'nin ilk kez gözlemci gönderdiğini belirterek, bazı hataların yapıldığını kaydetmiş, BM'den teknik destek istemişti.