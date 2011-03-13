-ARAP BİRLİĞİ'NİN LİBYA KARARI KAHİRE/LONDRA (A.A) - 12.03.2011 - İngiltere, Arap Birliğinin, Libya hava sahasının uçuşa yasak bölge ilan edilmesine verdiği desteğin çok önemli olduğunu bildirdi. Dışişleri Bakanı William Hague, BBC televizyonuna yaptığı açıklamada, Arap Birliğinin tutumunun ''çok önemli'' olduğunu belirterek, uçuşa yasak bölge ilan edilmesinin şartlarından birinin bölgeden destek almak olduğunu başından beri söylediklerini hatırlattı. Hague, ancak bunun tek koşul olmadığını, daha geniş bir uluslararası desteğin gerektiğini ve uçuşa yasak bölge ilan edilmesinin açıkça meşru olmasının zorunlu olduğunu ifade etti. İngiliz Bakan, İngiltere ve Fransa'nın Libya'da uçuşa yasak bölge ilan edilmesini sağlayacak bir kararın unsurları üzerinde çalıştığını da söyledi. NATO, önceki gün yaptığı toplantısında, uçuşa yasak bölge kararının alınması için Arap desteğinin faktörlerden biri olduğunu, BM himayesiyle daha iyi bir planlama gerektiğini belirtmişti. Bu arada ABD, Arap Birliğinin attığı önemli adımdan memnuniyet duyduğunu bildirdi. Beyaz Saraydan yapılan açıklamada, Arap Birliğinin kararının desteklendiği belirtilerek, ABD'nin tüm olasılıklara hazırlandığı ifade edildi. Açıklamada, kararın, Libya lideri Muammer Kaddafi'ye uluslararası baskıyı ve Libya halkına desteği güçlendirdiği kaydedildi. -LİBYA MUHALEFETİNDEN TEŞEKKÜR- Öte yandan Kaddafi karşıtlarının Bingazi'de kurduğu Milli Konsey de Arap Birliğine kararından dolayı teşekkür etti. Konsey'in eski Adalet Bakanı Başkanı Mustafa Abdülcelil, El Arabiya'ya yaptığı açıklamada, Arap Birliğinin desteğinin bir BM kararına temel oluşturacağını söyleyerek, ''Arap dışişleri bakanları ve Arap Birliğine teşekkür ederiz'' dedi. Arap Birliği, BM Güvenlik Konseyinden Libya hava sahasının uçuşa yasak bölge ilan edilmesini resmen talep etmişti. Libya hükümetinin meşruiyetini kaybettiğini bildiren Arap Birliği, muhalefetle ''diyalog kanallarını açmayı'' kararlaştırmıştı.