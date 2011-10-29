-Arap Birliği'nden Suriye'ye mesaj ANKARA (A.A) - 29.10.2011 - Arap Birliği'nin Suriye yönetimine, ülkede ölümlerin devam etmesinden duyduğu rahatsızlığı ilettiği bildirildi. El Cezire televizyonunun haberine göre, Arap Birliği Suriye yönetimine gönderdiği mesajda, "ölümlerin sürmesinden" duyduğu rahatsızlığı belirterek şiddetin durdurulması ve sivillerin korunması için gerekenin yapılması çağrısında bulundu. Arap Birliği'nin mesajının, dün "uçuşa yasak bölge cuması"nda 43 kişinin öldüğü yönündeki haberlerden sonra geldiği belirtildi.