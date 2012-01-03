-Arap Birliği'nden gözlemcilere acil toplantı çağrısı KAHİRE (A.A) - 03.01.2012 - Arap Birliği, Suriye'deki gözlemcilerinin çekilip çekilmemesiyle ilgili olarak acil toplantı çağrısında bulundu. Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Ahmed Bin Heli, Arap Birliği gözlemcileri Suriye'de olduğu halde Suriyeli güvenlik güçlerinin yönetim karşıtı protestocuları öldürmeye devam ettiği yönündeki haberler üzerine gözlemcilerin geri çekilip çekilmemesiyle ilgili karar vermek üzere acil toplantı yapılması çağrısında bulunduklarını söyledi. Bil Heli, toplantının Cumartesi günü Arap Birliği'nin merkezinin bulunduğu Kahire'de yapılacağını kaydetti. Suriye'de halen 100 kadar Arap Birliği gözlemcisinin bulunduğu belirtiliyor. Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil El Arabi dün yaptığı açıklamada, yabancı gözlemcilerin bulunmasına rağmen Suriye askerlerinin hala yönetim karşıtı protestocuları öldürdüğünü söylemişti. Suriyeli eylemciler, gözlemcilerin göreve başladığı 27 Aralık'tan bu yana yüzlerce kişinin öldürüldüğünü belirtiyor.