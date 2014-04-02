Arap Birliği'nden Abbas'a destek



Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil El Arabi çarşamba günü yaptığı açıklamada, Arap ülkelerinin Filistin lideri Mahmud Abbas'ın devlet olarak tanınmak için başlattığı girişime destek verdiklerini ifade etti.

El Arabi, Abbas'ın Filistin'in devlet olarak tanınmak üzere 15 uluslararası organizasyona başvuruları imzaladığını açıklarken, Filistin'in 29 Kasım 2012 tarihinde Birleşmiş Milletler'de 'gözlemci devlet' statüsünü kazanmasıyla, uluslararası alandaki organizasyonlara başvurma hakkını da elde ettiğine dikkat çekti.

El Arabi, BM Genel Kurulu'nda alınan karara göre de Filistin'in, tartışmalı bir bölge değil, işgal altında bir devlet olduğunu da sözlerine ekledi.

Arap Birliği Genel Sekreteri, İsrail'in daha önce üzerinde uzlaşılmış olmasına karşın 26 Filistinli tutukluyu serbest bırakmamasının, ABD'nin arabulucu olarak desteklediği İsrail hükümetinin barış görüşmelerini patlatmak istediğini ortaya koyduğuna dikkat çekti.

Arap Birliği ayrıca Ortadoğu'daki gelişmeleri değerlendirmek üzere 9 Nisan tarihinde acil bir oturum düzenleneceğini bildirdi.

İsrail'den misilleme uyarısı

İsrail Turizm Bakanı Uzi Landau, Filistin tarafının uluslararası arenada devlet olarak tanınmak üzere girişimlerde bulunmaları durumunda, ülkesinin de cezai önlemlere başvuracağını ifade etti. Landau, işgal altındaki Batı Şeria'daki bazı bölgelerin de bu kapsamda ilhak edilebileceğine dikkat çekti. Bakan aynı zamanda belirli mali yardımları bloke ederek, Filistin bölgelerine ekonomik zarar verebileceklerini de sözlerine ekledi.

Filistin Özerk Yönetimi'nin girişimine Alman hükümetinden de bir açıklama geldi. Bir hükümet sözcüsü, iki devletli çözümün ancak barış görüşmeleri üzerinden mümkün olabileceğini, tek taraflı adımların sürece yardımcı olamayacağını açıkladı. Sözcü, iki tarafın masaya oturacağı bir çözüme ihtiyaç olduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin, çarşamba günü Mahmud Abbas ile yapmayı planladığı görüşme kısa süre önce gerekçe gösterilmeden iptal edilmişti. Mahmud Abbas'ın salı akşamı İsrail'in tutukluları serbest bırakmaması üzerine devlet olarak tanınabilecekleri tüm uluslararası organizasyonlara başvuracaklarını açıklamıştı. ABD Dışişleri Bakanı Kerry de salı akşamı Brüksel'de yaptığı açıklamada, bu zor dönemde, süreci ileriye taşıyacak bir yol bulunması gerektiğine dikkat çekerek, ekibinin her iki taraftan temsilcilerle görüşmeye devam ettiklerini kaydetmişti.