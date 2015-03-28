Arap Birliği Yemen'i görüşüyor



Suudi Arabistan 10 ülkenin desteğinde önceki gün Yemen'e askeri operasyon başlatmıştı. İran, Şii Husi militanlarına destek vermekle suçlanıyor. Riyad liderliğindeki koalisyon Yemen lideri Mansur El Hadi'yi destekliyor. Suudi Arabistan, Arap Birliği zirvesinde askeri müdahalesine destek veren bir karar alınmasını istiyor. Arap liderlerin Suudi Arabistan'ın hava saldırılarına açık destek vermesi bekleniyor.

'Arap Ordusu' kuruluyor

"Ortak Arap Gücü" adı altında yeni bir askeri oluşumun kurulması, yarın da devam edecek Arap Birliği zirvesinin öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor. "Ortak Arap Gücü" önerisine destek veren Arap liderler arasında yer alan Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah El Sisi, "Arap dünyasının terör gruplarınin şimdiye kadar görülmemiş tehditlerine maruz kaldığını" söyledi.

Arap Birliği zirvesinin açılışında konuşan Suudi Arabistan Kralı Salman, "Yemen'de güvenlik sağlanıncaya kadar askeri operasyonun devam edeceğini" açıkladı. Yemen'in başkenti Sana'da aralarında isyancı Husi militanlarının merkezinin de bulunduğu bazı hedefler Suudi savaş uçaklarınca vurulmuştu. Husi liderlerinin de bombardımanda hayatını kaybettiği ileri sürüldü.Yemenli kaynaklar hava saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu 13 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

'Husiler teslim oluncaya operasyona devam'

Arap Birliği zirvesine katılan Yemen lideri Abdurabbu Mansur El Hadi ise Suudi Arabistan'ı Husi militanları teslim oluncaya kadar operasyona devam etmeye çağırdı. El Hadi, operasyonun "Ortak Arap Gücü" için bir sınav niteliği taşıdığını kaydetti.