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Dünya

Arap Birliği yaptırımları onayladı KAHİRE (A.A)

27 Kasım 2011 19:07

-Arap Birliği yaptırımları onayladı KAHİRE (A.A) - 27.11.2011 - Arap Birliği, Suriye'ye yaptırımları kabul etti. Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanan Arap Birliği Dışişleri Bakanları toplantısında kabul edilen yaptırımlar arasında mal varlıklarının dondurulması, Suriye Merkez Bankası ile yapılan anlaşmaların ve yatırımların durdurulması da bulunuyor. Dışişleri Bakanları toplantısına başkanlık eden Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Hamad Bin Casım, düzenlenen basın toplantısında, Arap Birliği yaptırımlarını 22 üye ülkenin 19'unun desteklediğini söyledi. Casım, Arap Birliği'nin Suriye konusunda başarısız olması durumunda soruna yabancıların müdahale etmesinden kaygı duyduğunu ifade etti.

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