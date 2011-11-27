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Dünya

Arap Birliği Suriye'ye yaptırım paketini onayladı!

Suriye Devlet Başkanı Esad, "Rica ediyorum Türk bayrağını yakmayın, çünkü Türk halkı ona çok değer veriyor

27 Kasım 2011 02:00

T24 - Suriye Devlet Başkanı Esad, "Rica ediyorum Türk bayrağını yakmayın, çünkü Türk halkı ona çok değer veriyor" dedi. Öte yandan Arap Birliği Ekonomik ve Sosyal Meclisi'nin ardından şimdi de Arap Birliği Dışişleri Bakanları da Suriye'ye yaptırım paketini onayladı.


Esad: Türk bayrağını yakmayın 



Bir mülakatında Türkiye ile ilgili soruları cevaplayan Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, Türkiye'de bazılarının Osmanlı İmparatorluğu hayalini kurduğunu, ancak bunun imkansız olduğunu söyledi.

Esad, ülkesinde yaşanan bazı olaylara dikkati çekerek, Türk bayrağının yakılmaması gerektiğini, Türk halkının bayrağa çok önem verdiğini kaydetti.

Beşşar Esad, ülkedeki silahlı grupların üçe ayrıldığını, bunların, Müslüman Kardeşler, selefi-tekfiri gruplar ve idam veya müebbet cezasına çarptırılmış suçlular olduğunu belirtti.

Suriye'deki ordudan ayrılmalar konusunda da ordudan onlarca kişinin firar ettiğinin ve bütün ordularda bunun gibi olayların olduğunun altını çizdi.

Öte yandan, Suriyeli eylemciler, bugün güvenlik güçlerinin operasyonlarında çoğunluğu Humus kentinde olmak üzere, Dera ve Deyr Ez Zor kentlerinde toplam 16 kişinin hayatını kaybettiğini ve birçok kişinin yaralandığını duyurdu. 

Suriyeli yetkililer de dün Humus kentinde üç polisin silahlı grupların saldırısı sonucu yaşamını yitirdiğini belirtti.


Suriye'ye yaptırım paketi onaylandı!

Arap Birliği’nin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad rejimine karşı uygulamayı öngördüğü yaptırım paketi, Kahire’de düzenlen toplantıda onaylandı.

Kahire’de bugün bir araya gelen Arap Birliği Ekonomik ve Sosyal Meclisi, Şam hükümetine karşı hayata geçirilmesi öngörülen yaptırım taslağını onaylamış ve birliğin üyelerine sunulmasına karar vermişti.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun da katıldığı toplantıda, 22 üyeden 19’u yaptırımların lehine oy kullandı.

Katar Başbakanı Şeyh Hamid bin El Tani, düzenlenen basın toplantısında, “Irak’ın çekimser kaldığını, Lübnan’ın ise kendini yaptırımlardan ayrı tuttuğunu” belirtti.

Kabul edilen yaptırımlar kapsamında, Suriyeli üst düzey yetkililerin yabancı bankalardaki varlıklarının dondurulması, Suriye merkez bankası ile ticari işlemlerin kesilmesi ve yatırımların durdurulması yer alıyor.




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