-Arap Birliği: Suriye sözlerini tutmadı KAHİRE (A.A) - 06.11.2011 - Arap Birliği, Suriye'deki Beşşar Esad rejiminin, protesto edenlere müdahaleyi durdurmayarak sözlerini tutmadığını, Dışişleri Bakanlarının 12 Kasım'da Suriye ile ilgili toplanacağını açıkladı. Arap Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, toplantı kararının şiddetin devam etmesi ve Suriye hükümetinin ülkeyi krizden çıkarmaya yönelik Arap planını uygulama sözünü tutmaması nedeniyle alındığı belirtildi. Merkezi Kahire'de bulunan Arap Birliği'nin Genel Sekreter Nebil El Arabi dün, Şam yönetimine Suriye'de şiddetin sona ermesi ve ulusal diyaloğun başlatılmasını öngören planın uygulanması için hemen harekete geçme çağrısında bulunmuş, Suriye'den "akan kanın durdurulması" istemişti. Suriye'de, bayram namazından sonra düzenlenen gösterilerde 6 kişi yaşamını yitirdi.