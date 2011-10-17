-Arap Birliği Suriye için olağanüstü toplandı KAHİRE (A.A)-16.10.2011 - Arap Birliği Dışişleri Bakanları Suriye gündemi ile Mısır'ın başkenti Kahire'de olağanüstü toplandı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Arap Birliği Dönem Başkanı Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Hamad Bin Jasım, Suriye'deki öldürme ve şiddet eylemlerinin tehlikeli bir seyir izlediğini söyleyerek, Suriye halkının kanlarının dökülmesine son verilmesi ve sorunlara çözüm bulunması hususunda üzerlerinde tarihi bir sorumluluk olduğunu ifade etti. Jasım'dan sonra söz alan Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil El Arabi ise Suriye'deki gelişmelerin bölge ülkelerini olumsuz bir şekilde etkilediğini savunarak, Suriye'deki şiddet ve öldürme eylemlerinin geldiği noktada artık bu eylemlerin karşısında susmanın mümkün olmadığını anlattı. Arabi, 3 ay önce Suriye'yi ziyaret ettiğini ve Suriye yönetimine ateşkes çağrısında bulunduğunu hatırlatarak, "Suriye ile ilgili endişelerimiz artıyor. Ülkede öldürme ve şiddet eylemleri tırmanırken, siyasi bir çözüm umudu halen görülmüyor" diye konuştu. Toplantıda Suriye heyetini temsil eden Büyükelçi Yusuf Ahmed, Suriye güvenlik güçlerine saldırıda bulunan silahlı kişilerden İsrail yapımı otomatik silahlar ele geçirdiklerini iddia etti. İsrail silahları ile Suriyelilerin öldürüldüğünü savunan Büyükelçi Ahmed, Arap Birliği'nin Suriye'ye karşı alacağı olumsuz bir kararın yabancı güçlerin isteği ile gerçekleştirilmiş olacağını savundu. Suriye'de istikrarın sağlanmasının ardından istenilen reformların yapılacağını belirten Büyükelçi Yusuf Ahmed, batılı ülkelerin Suriye'ye yaptırım ve abluka uygulamak için fırsat aradığını iddia etti.