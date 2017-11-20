T24 LogoT24 Logo
Dünya

Arap Birliği: Şu anda İran ile savaşa girmeyeceğiz

Irak, Hizbullah'ın terör örgütü olarak tanımlanmasına itiraz etti

20 Kasım 2017 08:28

Suudi Arabistan'ın çağrısıyla Mısır'ın başkenti Kahire'de Arap Birliği Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı düzenlendi. Toplantı sonrası basın açıklaması yapan Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt "Arap ülkeleri şu anda İran'la savaşa girmeyecek. İran'ın müdahaleleriyle mücadelede bir sonraki adım olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne başvurulması uzak bir ihtimal değil ancak bu konuda henüz bir karar alınmadı" dedi. 

"Hizbullah bir terör örgütü"

Hizbullah konusunda sonuç bildirisinde yer alan ifadelere ilişkin Ebu Gayt, şunları söyledi:  "Arap dışişleri bakanları toplantısının sonuç bildirisi, Hizbullah'ın bir terör örgütü olduğuna işaret ediyor." 

Toplantıya katılan Lübnanlı diplomatik kaynaklar, Lübnan'ın söz konusu bildiride "Hizbullah'ın terör örgütü" şeklinde nitelendirilmesi ve Lübnan hükümetindeki varlığına ilişkin maddelerine itiraz ettiğini aktardı. Kaynaklar, Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil'in toplantıdan hemen önce yaklaşık 10 kadar Arap dışişleri bakanıyla gerçekleştirdiği telefongörüşmelerinde, "Lübnan'ın Arap ülkelerinin içişlerine yönelik herhangi bir müdahaleyi reddeden tutumunu vurguladığını" kaydetti.  

Irak itiraz etti

Basil'in görüşmelerde ayrıca Lübnan'ın konumu, ülkenin iç dengelerinin doğası ile Arap ülkeleriyle ilişkilerinde gösterdiği hassasiyetin dikkate alınmasını istediği vurgulandı.  

Irak'ın da Hizbullah'ın terör örgütü olarak tanımlanması ve İran hükümetinin siyasetinin kınanmasına itiraz ettiği dile getirildi. Başka bir Arap diplomatik kaynak ise Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Halid bin Ahmed Al Halife'nin, Hizbullah'ı Arap ülkelerinin içişlerine karışmakla suçladığını belirtti. Al Halife, "Hizbullah'ın, Suriye, Yemen ve bazı Körfez ülkelerinde müdahalede bulunduğunu gösteren deliller var. Hizbullah ayrıca İran'ın, Arap ülkelerinin istikrarını sarsmasına yardımcı oluyor." diye konuştu.

Arap yetkililer toplantıda, İran'ı Husilere füze vermekle suçladı ve Tahran yönetiminin bölgedeki müdahalelerinin durdurulması için Arap ülkelerinin ortak duruş sergilemesini istedi. 

ETİKETLER

arap birliğisuudi arabistaniransavaşhizbullahiransekreterbasın açıklaması

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24