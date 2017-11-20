Arap Birliği: Şu anda İran ile savaşa girmeyeceğiz

Suudi Arabistan'ın çağrısıyla Mısır'ın başkenti Kahire'de Arap Birliği Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı düzenlendi. Toplantı sonrası basın açıklaması yapan Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt "Arap ülkeleri şu anda İran'la savaşa girmeyecek. İran'ın müdahaleleriyle mücadelede bir sonraki adım olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne başvurulması uzak bir ihtimal değil ancak bu konuda henüz bir karar alınmadı" dedi.

"Hizbullah bir terör örgütü"

Hizbullah konusunda sonuç bildirisinde yer alan ifadelere ilişkin Ebu Gayt, şunları söyledi: "Arap dışişleri bakanları toplantısının sonuç bildirisi, Hizbullah'ın bir terör örgütü olduğuna işaret ediyor."

Toplantıya katılan Lübnanlı diplomatik kaynaklar, Lübnan'ın söz konusu bildiride "Hizbullah'ın terör örgütü" şeklinde nitelendirilmesi ve Lübnan hükümetindeki varlığına ilişkin maddelerine itiraz ettiğini aktardı. Kaynaklar, Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil'in toplantıdan hemen önce yaklaşık 10 kadar Arap dışişleri bakanıyla gerçekleştirdiği telefongörüşmelerinde, "Lübnan'ın Arap ülkelerinin içişlerine yönelik herhangi bir müdahaleyi reddeden tutumunu vurguladığını" kaydetti.

Irak itiraz etti

Basil'in görüşmelerde ayrıca Lübnan'ın konumu, ülkenin iç dengelerinin doğası ile Arap ülkeleriyle ilişkilerinde gösterdiği hassasiyetin dikkate alınmasını istediği vurgulandı.

Irak'ın da Hizbullah'ın terör örgütü olarak tanımlanması ve İran hükümetinin siyasetinin kınanmasına itiraz ettiği dile getirildi. Başka bir Arap diplomatik kaynak ise Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Halid bin Ahmed Al Halife'nin, Hizbullah'ı Arap ülkelerinin içişlerine karışmakla suçladığını belirtti. Al Halife, "Hizbullah'ın, Suriye, Yemen ve bazı Körfez ülkelerinde müdahalede bulunduğunu gösteren deliller var. Hizbullah ayrıca İran'ın, Arap ülkelerinin istikrarını sarsmasına yardımcı oluyor." diye konuştu.

Arap yetkililer toplantıda, İran'ı Husilere füze vermekle suçladı ve Tahran yönetiminin bölgedeki müdahalelerinin durdurulması için Arap ülkelerinin ortak duruş sergilemesini istedi.