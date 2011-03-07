-ARAP BİRLİĞİ LİBYA'DA UÇUŞ YASAĞINI DESTEKLİYOR PARİS (A.A) - 07.03.2011 - Fransa, Arap Birliği'nin Libya'da uçuş yasağı projesini desteklediğini bildirdi. Fransa Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Bernard Valero, Arap Birliği Genel Sekreteri Amr Musa'nın dün Kahire'de görüştüğü Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe'ye bu konuda güvence verdiğini belirterek, "Amr Musa Arap Birliği'nin uçuş yasağına desteğini teyit etti" dedi. Fransa'nın, Libya'daki durum karşısında önlem olarak alınabilecek tüm seçenekleri değerlendirdiğini belirten sözcü, "Libya'da krizden çıkışa katkı için her şeyin yapılmasını diliyoruz. Bu çalışmaları tüm partnerlerimizle ilgili ülkelerle ve uluslararası ile bölgesel kuruluşların tamamıyla yakın işbirliği halinde yürütüyoruz" diye konuştu. Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe, Libya'daki bombardımanları engellemek amacıyla bir uçuş yasağı bölgesi oluşturmak için İngiltere ile üzerinde çalıştıkları bir Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi tasarısını bitirmek üzere olduklarını açıklamıştı. Libya'daki durumu yakından izlediklerini söyleyen Juppe, "Bombardımanları engellemek amacıyla uçuş yasağı bölgesi oluşturacak bir BM Güvenlik Konseyi tasarısı çıkarmak için İngilizlerle New York'ta çalışmaktayız" demişti.