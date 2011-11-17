-Arap Birliği gözlemci gönderme talebine onay istedi RABAT (A.A) - 16.11.2011 - Suriye'ye sivil halka yönelik kanlı muamelesini durdurması için üç gün süre veren Arap Birliği, Şam'dan gözlemci gönderme talebine de onay vermesini istedi. Dönem başkanı Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Hamad bin Casım, Arap Birliği'nin Fas'ın Rabat kentindeki toplantısından sonra düzenlediği basın toplantısında, Suriye'den Arap Birliği'nin gözlemci heyetinin gönderilmesi için onay vermesini talep etti. Arap Birliği yetkilileri, Birlik'in Suriye insan hakları, medya ve askeri gözlemcilerden oluşan 500 kişilik bir heyet göndermek istediğini, ancak heyetin Şam ile bir uzlaşma protokolü imzalandıktan ve sivil halka yönelik bastırmanın durmasından sonra gönderilebileceğini belirtti. İlk başta 30 ila 50 gözlemcinin gönderileceği ve başka Müslüman ülkelerden yardım istenebileceği kaydediliyor. Bu arada, Birlik'e üye ülkelerin ekonomi bakanlarından Suriye'ye uygulanacak olası ekonomik yaptırımlarla ilgili bir taslak hazırlamaları ve bir sonraki toplantında konuyla ilgili önerilerini sunmaları istendi. Öte yandan, Suriye'nin geçen cumartesi Arap Birliği'nin Kahire'deki genel merkezinde üyeliğinin askıya alınması kararı bugünkü toplantıda teyit edildi. Arap Birliği'nin bu kararının, şaşırtıcı şekilde sert ve alışılmadık bir hareket olduğu yorumları yapılıyor.