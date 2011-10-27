-Arap Birliği: "Suriye krizi bitirmek istiyor" BEYRUT (A.A) - 27.10.2011 - Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'la görüşen Arap Birliği heyeti, Suriye yönetiminin ülkede 7 aydır devam eden krizi bitirme konusunda istekli olduğunu söyledi. Katar Başbakanı Hamad Bin Cassim Bin Cabur El Tani, heyetin Esad'la dün Şam'da bir araya gelmesinin ardından yaptığı basın toplantısında, Suriye'nin ''çözüme ulaşmak'' için Arap Birliği heyetiyle işbirliği yapmak istediğini belirtti. Heyetin Suriyeli yetkililerle pazar günü bir kez daha görüşeceğini kaydeden El Tani, ''Suriye'deki kavga bitmeli, kardeşler arasında diyalog süreci başlamalı ve halkın talepleri konusunda anlaşmaya varılmalı'' dedi. Arap Birliği, Suriye'deki durumu görüşmek üzere geçen hafta Kahire'de olağanüstü gündem maddesiyle toplanmış, Suriye yönetimine ay sonuna kadar askeri operasyonlara son vermesi, tutukluları serbest bırakması ve muhalefetle diyalog başlatması çağrısında bulunmuştu.