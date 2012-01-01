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Dünya

Arap Baharı'nın maliyeti 75 milyar dolar

Tunus'ta başlayan, Mısır ve Libya ile devam eden Arap Baharı'nın, bu üç ülkenin toplam 75 milyar dolar kaybetmesine yol açtığı bildirildi.

01 Ocak 2012 02:00

T24 - Tunus'ta başlayan, Mısır ve Libya ile devam eden Arap Baharı'nın, bu üç ülkenin toplam 75 milyar dolar kaybetmesine yol açtığı bildirildi. 


Arap Birliği ekonomi işlerinden sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Muhammed El Tuvaying, Arap Baharı'nın etkisine giren Tunus, Mısır ve Libya'nın yaşanan karışıklıklardan dolayı toplam 75 milyar dolar kaybettiklerini söyledi. 


Bu ülkelerde gösteri, grev ve boykotların devam etmesi, yabancı yatırımcıların karışıklıktan dolayı tedirginliklerinin sürmesi halinde zarar ve kaybın 2012 yılında artacağını kaydeden Tuvaying, küresel ekonominin büyüme hızının, Arap ülkelerindeki gelişmelerden etkilenerek yavaşlayabileceği uyarısında bulundu.


Küresel ekonominin büyüme hızının yavaşlaması ile birlikte petrole olan talebin azalabileceğini savunan Muhammed El Tuvaying, Arap Baharı yaşayan Tunus, Mısır, Libya ile halen ayaklanmaların sürdüğü Suriye, Yemen ve Bahreyn gibi ülkelerin ekonomilerinin 2012 yılı içerisinde büyüme kaydetmelerinin zor olduğunu bildirdi.


Arap Baharı yaşanan ülkelerde halen istikrar sağlanamadığı için bu ülkelerin yatırım çekme özellikleri bulunmadığını kaydeden Tuvaying, "Bu ülkelerde ikinci bir gelişme de enflasyonun artmasıdır. Tunus, Libya, Mısır, Suriye ve Yemen'de ekonomilerin tekrar yoluna girmesi uzun bir süreç gerektirebilir" dedi. 


Diktatörlük ile yönetilirken demokrasi isteyen gösteriler ile rejimleri değişen Tunus, Libya ve Mısır'ın ekonomileri yaşanan karışıklıktan dolayı zor günler geçiriyor.  


Ekonomistler petrol gelirleri ve Kaddafi'nin mal varlığının iade edilecek olmasının Libya ekonomisine çöküş korkusu yaşatmayacağı görüşünü savunuyorlar. Mısır, Tunus ve Yemen ekonomileri için ise çöküş uyarıları yapılıyor. Mısır ve Tunus acil dış yardıma ihtiyaç duyarken, Mısır'ın IMF ile Ocak ayı içerisinde kredi görüşmelerinde bulunması bekleniyor. 


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