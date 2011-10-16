'Arap Baharı'nın maliyeti 50 milyar Dolar

T24 - Arap Baharı olarak adlandırılan, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerindeki ayaklanmalar ve iktidar değişikliklerinin maliyetinin 50 milyar doları aştığı açıklandı.



Gepolicity adlı uluslararası danışmanlık şirketinin hazırladığı rapora göre, üretim kaybı ve kamu maliyesine yük anlamında en büyük bedeli Libya, Suriye ve Mısır ödedi.



Arap Baharı'nda hem kazananlar, hem de kaybedenler oldu. Maliyeti tam olarak hesaplamak imkansız. Ama eldeki verilere göre, kısa vadede en büyük kaybı yoğun protestolara sahne olan ve Libya örneğinde olduğu gibi, aylar süren bir içsavaş gören ülkelerin yaşaması bekleniyor.



Geçen Şubat ayından bu yana 700 bin kişi Libya'dan kaçtı. Petrol ve doğalgaz sektörünün zarara uğraması da, ülke ekonomisin çökertti.



Bölge genel anlamdaysa, tüm bu olan bitenden ekonomik açıdan çıkar sağladı.



En büyük kazancı da özellikle ayaklanmaların olmadığı, ya da bastırıldığı petrol zengini ülkeler elde etti.



Ama Geopolicity'nin raporunda ayrıca, Arap dünyasının 1950'lerden bu yanaki en büyük çalkantıyı yaşadığı ve uluslararası yardımın beklentilerin çok altında kaldığı belirtiliyor.



Raporda, Arap ülkelerinin öncülüğünde bölgesel bir destek programı olmadan, ayaklanmaların Arap Baharı'nın bölge ülkelerini geriye götürebilecek sonuçlar yaratabileceği uyarısında da bulunuluyor.

