Arap Baharı ‘dolar’ olup Türk bankalarına yağdı!

T24 - Ortadoğu’da yaşanan kargaşadan parasını kurtarmak isteyen yabancılar, güvenli liman olarak gördükleri Türk bankalarını seçti. Yılbaşında 302 bin olan yabancı mudi sayısı yüzde 20 artarak 357 bine çıktı. Yabancıların Türk bankalarındaki mevduatlarının tutarı ise yüzde 52’lik yükselişle 25.4 milyar TL’ye ulaştı.





Geçtiğimiz yıl Aralık ayında Tunus’ta patlak veren isyan ateşi dalga dalga tüm Ortadoğu ülkelerine yayıldı. Mısır ve Libya’daki yarım asırlık yönetimlerin devrilmesine neden olan halk ayaklanmaları Suriye, Yemen ve Körfez ülkelerinde de yönetimleri sarstı. Ortadoğu’daki tüm dengeleri yerle bir eden ‘Arap Baharı’, Türk inşaat sektörünü sıkıntıya sokarken, bankacıların yüzünü güldürdü. Bankacıların verdiği bilgilere göre Arap ülkelerinde yaşanan iç çatışmalar yüzünden birçok mevduat sahibi parasını Türk bankalarına yatırdı. Bir yabancı bankacı, “Arap ülkelerinden bir giriş olduğunu söylemek mümkün” dedi ve ekledi: “Döviz cinsinden para haricinde altın olarak da bir giriş var.”



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verileri de bu bilgileri teyid ediyor. BDDK verilerine göre yılbaşında 302 bin olan yabancı mudi sayısı Ağustos sonu itibarıyla yüzde 20 artışla 357 bine ulaştı. Aynı dönemde yabancıların Türk bankalarında bulunan toplam mevduatı da yüzde 52 artışla 16.7 milyar liradan 25.4 milyar liraya yükseldi.



Adının açıklanmasını istemeyen bir kamu bankası yetkilisi ise, “Arap Baharı patlak verdiğinde hızlı mevduat çıkışı yaşanmıştı. Ancak Mart ayından itibaren çıkışlar yerini girişe bıraktı. Son 3-4 ayda ciddi bir yabancı girişi olduğunu söyleyebiliriz” diye konuştu. Bir yerli bankanın üst düzey yöneticisi ise, “Arap ülkelerine ilaveten İran’dan da ciddi bir mevduat girişi yaşanıyor. Dolayısıyla ‘Arap Baharı’nın etkisi altında kalan ülkelerden güvenli liman olarak görülen ülkelere doğru bir kaçış olduğunu söyleyebiliriz” bilgisini verdi.

Mevduat sıkıntısı had safhada



Bloomberg haber ajansının Eylül’de yayımladığı bir habere göre, tasarruf sahipleri ve büyük fonların Euro Bölgesi’ndeki borç krizinin etkisiyle sığınacak yeni liman arayışına girmesi, Avrupalı bankaların mevduatlarını azaltıyor.



2010 yılının başından Ağustos 2011’e kadar Yunanistan bankacılık sistemindeki toplam mevduatlar yüzde 30’a yakın gerilerken, bu oran İrlanda için son 18 ayda yüzde 40 olarak gerçekleşti. Almanya bankacılık sektörünün toplam mevduatı 2010’un başından bu yana yüzde 12 azaldı. Lehman Brothers’ın iflasından bu yana bakıldığında ise bu oran yüzde 24’e yükseliyor. Avrupa Merkez Bankası verilerine göre Haziran 2010’dan bu yana Fransız bankalarının mevduatı yüzde 6 düştü. İspanyol bankalarının mevduatındaki azalma ise yüzde 14’e ulaştı.



İlk bakışta İtalyan bankacılık sisteminde durumun daha iyi olduğu görülüyor. İtalyan bankacılık sisteminde mevduat küçülmesi yalnızca yüzde 1 olarak görülüyor; ancak toplam finans sektörü dikkate alınırsa durumun daha ciddi olduğu anlaşılıyor. Yine Avrupa Merkez Bankası verilerine göre İtalyan finans sektöründen son bir yılda yüzde 13’lük düşüşle 100 milyar dolar. Portekiz’de yerleşik olmayanlar mevduatlarını yüzde 19 oranında azalttı.



8 ayda 56 bin yabancı parasını Türkiye’ye getirdi

2010 Aralık sonu 301.996

2011 Ocak 324.292

2011 Şubat 317.512

2011 Mart 313.737

2011 Nisan 332.055

2011 Mayıs 340.566

2011 Haziran 333.516

2011 Temmuz 353.474

2011 Ağustos 357.368



Yabancı mevduatı 25.4 milyar liraya fırladı

2010 Aralık sonu 16.753

2011 Ocak 17.701

2011 Şubat 18.081

2011 Mart 18.298

2011 Nisan 18.769

2011 Mayıs 19.673

2011 Haziran 22.839

2011 Temmuz 23.128

2011 Ağustos 25.427

Döviz hesapları patladı

2010 Aralık sonu 11.753

2011 Ocak 12.780

2011 Şubat 13.421

2011 Mart 13.115

2011 Nisan 13.735

2011 Mayıs 14.474

2011 Haziran 17.044

2011 Temmuz 17.504

2011 Ağustos 19.595