Arap - Türk İş Adamları Derneği Başkanı: "Erdoğan'ı bize ödünç verin" diyorlar

Arap-Türk İş Adamları Derneği Başkanı Cemalettin Kerim "Arap halkının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini" ileri sürdü. Kerim, "Hatta ‘Erdoğan'ı bize ödünç verin’ diyorlar. Arap halkı Türkiye'nin yanında. Fakat orada siyasi iradeler böyle bir algı yaratıyorlar ama Arap halkı bu algılara destek vermiyor” dedi.

Yeni Şafak'a konuşan Cemalettin Kerim, şunları söyledi:

"Türk dizilerini bile kaldırıyorlar. Bizim üyelerimiz ‘kaybetsem dahi Türkiye’de yatırım yapmaya devam edeceğim. Yeter ki Türkiye iyi olsun. Güçlü olsun’ diyor. ‘Türkiye'nin yaptığı iyiliği bize başka hiçbir ülke yapmadı’ diyenler var. Buradaki insanların davası doğru ve haklı olduğuna inanıyorlar. Yurtdışında Türkiye aleyhine yapılan büyük planları anlıyorlar. ‘Biz her zaman Türkiye'nin yanındayız. Çünkü onlar her zaman bizim yanımızda durdu. Buraya geldik rahat yaşıyoruz. Malımız gitsin, kaybetmeye hazırız. Yeter ki Türkiye'ye haksızlık yapılmasın’ diyenler çok.”

"Bütün Arap halkı hep Türkiye'nin yanında. Orada maalesef şu an siyasi bir etken var. Yoksa Arap halkının tamamı Türkiye'yi ve Erdoğan'ı seviyor. Hatta ‘Erdoğan'ı bize ödünç verin’ diyorlar. Arap halkı Türkiye'nin yanında. Fakat orada siyasi iradeler böyle bir algı yaratıyorlar ama Arap halkı bu algılara destek vermiyor."

“Özellikle Diriliş Ertuğrul, Payitaht Abdulhamid, Kutül Amare, bunlar Arapların meşhur televizyonlarında yok. Son zamanlarda kaldırdılar. Bu diziler yönlendiriyor diye kaldırdılar. Halk memnun istiyor. Ama kaldırıyorlar. Arkadaşlarımız bana bizzat Türk dizilerini seyredemediklerini söylediler. Güçlü büyük televizyonlar Türk dizilerini göstermiyor”