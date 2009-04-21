Aranızda eski Kanada vatandaşı var mı?

Kanada Göçmenlik ve Vatandaşlık Bakanlığı, çeşitli nedenlerle vatandaşlık hakkını kaybeden Kanadalılara ulaşmak için yoğun çaba harcıyor. Bakanlık, bu amaçla video paylaşım sitesi Youtube'dan bile faydalanıyor.



Ülkedeki yerel ve ulusal tüm basın yayın kuruluşlarına ilan veren bakanlık, 17 Nisan'da yürürlüğe giren yeni Vatandaşlık Kanunu hükümlerine göre kimlerin yeniden vatandaş olabileceğini duyurmaya çalışıyor.



Kanada Göçmenlik ve Vatandaşlık Bakanlığı tarafından hazırlatılan ve "Waking up Canadian" ismi ile Youtube'da yayımlanan video, bir bekar odasında kalan erkeğin, yeni kanun yürürlüğe girmeden önceki gece ve yürürlüğe girdiği sabah yaşadıklarını anlatıyor.



17 Nisan sabahı çalar saat yerine Kanada Milli Marşı ile uyanan adamın odasında Kanada'yı sembolize eden eşyalar ve unsurlar görülüyor. Görüntünün sonunda "Kanada dışında yaşasanız bile yeni kurallar size vatandaşlık hakkınızı geri verebilir" anonsu ve bakanlığın internet sitesinin adresi veriliyor.



Bakanlığın "Kayıp Kanadalılar" adını verdiği gruba, Kanada vatandaşıyken bir şekilde bu hakkını kaybeden herkes dahil edildi. Yeni düzenlemeden, İkinci Dünya Savaşına katılan Kanada askerlerinden, savaş sırasında evlenenlerin eş ve çocukları da yararlanacak. Uygulama ile binlerce kişinin yeniden Kanada vatandaşı olması bekleniyor.