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Aranan terörist, cenazede yakalandı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan PKK/PYD üyesi Reşat Ç

06 Aralık 2018 17:28

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan PKK/PYD üyesi Reşat Ç., katıldığı cenazede yakalandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, \'Terör örgütü üyesi olma, terör örgütü adına faaliyette bulunma\' suçlarından hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan PKK/PYD üyesi Reşat Ç.\'nin vefat eden bir akrabasının cenazesi için Gaziantep\'e geleceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen polis ekipleri, Reşat Ç.\'yi Vatan Mahallesi\'nde, cenazede yakaladı. Gözaltına alınan Reşat Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim etti.

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