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Aranan PKK'lı Tekirdağ'da yakalandı

Onur KAYA/KAPAKLI (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan aranan Serdar Aslan, jandarma tarafından yakalandı

04 Ekim 2018 18:31

Onur KAYA/KAPAKLI (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Kapaklı ilçesinde terör örgütü PKK\'ya üye olmak suçundan aranan Serdar Aslan, jandarma tarafından yakalandı.
Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahıslar üzerine yaptığı yol kontrolleri sırasında şüpheli hareketlerde bulunan Serdar Aslan\'ı gözaltına aldı. Aslan\'ın yapılan soruşturmasında terör örgütü PKK\'ya üye olmak suçundan aranması olduğu belirlendi. Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Aslan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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