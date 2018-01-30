Aranan PKK'lı, havaya ateş açınca yakalandı

ADANA, (DHA)- ADANA\'da, havaya ateş açtığı gerekçesiyle gözaltına alınan Nezir A.\'nın terör örgütü PKK\'ya üye olmak suçundan hakkında 3 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Merkez Seyhan İlçesi, Barbaros Mahallesi\'nde önceki gün bir araçtan havaya ateş açılması üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Yunus ekipleri, şüpheli Nezir A.\'yı yakaladı. Yapılan incelemede Nezir A.\'nın, terör örgütü PKK\'ya üye olma suçundan 3 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı saptandı. Araçta yapılan aramada ise 1 av tüfeği ile silaha ait fişekler ele geçirildi.

Gözaltına alınan Nezir A., emniyete götürüldü.

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