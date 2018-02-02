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Aranan FETÖ şüphelisi Balıkesir'de yakalandı

Fatih EMRAH ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan A

02 Şubat 2018 19:24

Fatih EMRAH ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan A.T. adlı erkek şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkartılan A.T\'nin, Balıkesir\'in Susurluk ilçesinde olduğu tespit edildi. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince saat 06.30 sıralarında Susurluk ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda A.T. gözaltına alındı.
A.T. emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara\'ya gönderileceği bildirildi.

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