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Aranan FETÖ okulunun müdürü yakalandı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)- NEVŞEHİR'de, FETÖ'ye ait kapatılan okulunun müdürü B

05 Nisan 2018 20:56

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)- NEVŞEHİR\'de, FETÖ\'ye ait kapatılan okulunun müdürü B.K. (30), Zonguldak\'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesinde saklandığı evde yakalandı.
Zonguldak Jandarma Komutanlığı\'nın yaptığı istihbarat çalışmaları kapsamında Nevşehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce hakkında yakalama kararı bulunan B.K.\'nın, Ereğli\'nin Ormanlı beldesinde bir evde saklandığı bilgisine ulaştı. Sabah saatlerinde eve düzenlenen operasyonda B.K., yakalandı. B.K.\'nın Nevşehir\'de FETÖ\'ye ait kapatılan okulda müdürlük yaptığı öğrenildi.

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