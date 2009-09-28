Aranan çocuk tacizcisi, çocuk filminde yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde üç kız çocuğunu elle taciz ettiği iddiasıyla aranan zanlı, bir çocuk filminin çekiminde yakalandı.



Bir ay içinde Saray Mahallesi'nde üç kız çocuğu apartmanların bodrum katlarına götürerek, taciz edildi.



Ailelerin başvurusu üzerine çalışma başlatan polis, bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı ve her üç olayın yaşandığı saatte bölgede görülen Hüseyin A'yı (24) takip etmeye başladı.



Zanlı, Oba beldesinde çekimleri süren ve kahraman çocukların maceralarının anlatıldığı bir sinema filminin setinde yakalandı.



Filmde uzaylı rolü oynadığı bildirilen zanlının, inşaat işçiliği ve benzeri işlerde çalıştığı belirtildi.



Polisteki sorgusunda suçunu itiraf ettiği öğrenilen zanlı, sağlık kontrolünün ardından filmde giydiği kostümüyle adliyeye getirildi.



Sorgusu için ek gözaltı süresi alınan zanlı, Alanya Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

