Aranan cinayet şüphelisi, kahvede yakalandı

Murat YAYIN / MALKARA (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde tartıştıkları arkadaşları Erkan Topçu\'yu (45), otomobille kasten çarparak öldürdükleri iddiasıyla 2 şüphelinin tutuklandığı soruşturma kapsamında aranan Necati Koç (30) jandarma ekiplerince kahvehanede yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Necati Koç\'un kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu belirlendi.

Malkara\'nın Çınaraltı Mahallesi\'nde oturan Nevzat Çetin ve akrabası Necati Koç, geçen Ağustos ayında tartıştığı Erkan Topçu\'yu dövdü. Çetin, aynı gece akrabası olan Mehmet Ali Koç ile otomobille gezerken rastladığı Erkan Topçu\'yu araçla çarparak yaraladı. Tekirdağ\'da hastaneye kaldırılan Topçu, sevk edildiği İstanbul\'daki başka bir hastanede 31 Ağustos günü yaşam savaşını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatan Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nevzat Çetin ile Mehmet Ali Koç\'u gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli \'Erkan Topçu\'nun ölümüne sebep oldukları gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine konuldu. Olayla bağlantısı olan ve kaçan Necati Koç hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

Yaklaşık 2 aydır aranan Necati Koç\'un Kozyörük mahallesinde bir kahvehanede oturduğu bilgisi üzerine Malkara Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Kahvede yakalanan Necati Koç gözaltına alındı. Yapılan incelemesinde cezaevi firarisi ve hakkında kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası olduğu belirlendi. Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı\'nda işlemleri tamamlanan Koç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.

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