'Aranan adam' Ersan İlyasova'dan Milli Takım'a haber var

Kışın yapılan görüşmelerde Milli Takım'a katılacağını ileten Ersan İlyasova, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile EuroBasket 2017 turnuvasına gelmeyeceğini belirtti.

Milliler'in uzun süredir iletişim kurmaya çalıştığı, NBA'de forma giyen 30 yaşındaki basketbolcunun uzun süredir kampa dahil olmaması, A Milli Takım'a katılmak istemediği şeklinde yorumlanmıştı.

Ersan İlyasova'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

“2006 yılından bu yana Basketbol Milli Takım formasını gururla taşımaktayım. Takım arkadaşlarımla beraber birçok güzel başarıya imza attık. Ancak, bu sene çok yorucu bir sezon geçirdim ve NBA’de uzun süre belirsizliklerle dolu bir süreç geçirdim. Fiziken ve psikolojik olarak Milli Takımımıza katkı sağlayabilecek bir durumda değilim. Bu sebeplerden dolayı Milli Takıma katılamama ihtimalim hakkında federasyonla son aylarda birçok görüşmemiz oldu. Bu vesileyle, üzülerek belirtmek isterim ki, bu yaz Milli Takımımızda yer alamayacağım. Milli Takımımızı bu şampiyonada gönülden destekliyor ve takip ediyor olacağım.”

NBA’deki bir diğer Milli Takım oyuncusu Ömer Aşık da sezon boyunca süren sağlık sorunlarının devam etmesi nedeniyle EuroBasket kadrosundan çıkarılmıştı.