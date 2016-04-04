IŞİD'in aranan 2 canlı bombası Gaziantep’te yakalandı

Gaziantep'te, polisin düzenlediği operasyonda biri 'Dokumacılar Grubu' üyesi olan ve İçişleri Bakanlığı'nın 'mavi liste' ile aradığı 2 canlı bomba yakalandı. Operasyonda ayrıca terör örgütü IŞİD’in Gaziantep sorumlusu olan ve İstanbul’da 4 kişinin öldüğü saldırıda tutuklanan Erkan Çapkın’ın kardeşi Ercan Çapkın ile bir kişi daha yakalandı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, İstanbul’da 4 kişinin öldüğü terör saldırısını gerçekleştiren IŞİD’in canlı bombası Mehmet Öztürk’ün olduğunun saptanmasının ardından soruşturma başlatan Terörle Mücadele Şubesi polisleri, olayla bağlantısı olduğunu saptadığı Erkan Çapkın’ı yakaladı. Erkan Çapkın, sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Soruşturmayı derinleştiren polis, tutuklanan Erkan Çapkın’ın kardeşi olan Ercan Çapkın’ın terör örgütü IŞİD’in Gaziantep sorumlusu olduğu bilgisine ulaştı. Yapılan araştırmada ayrıca Ercan Çapkın’ın talimatı ile yeni 2 canlı bomba ile Gaziantep veya farklı kentlerde yeni eylem yapacağını da saptadı. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri geçen cuma günü düzenlediği baskınlarda 4 kişi gözaltına alındı.

Polisin düzenlediği operasyonlarda IŞİD’in Gaziantep sorumlusu Ercan Çapkın ile Adıyamanlı Dokumacılar Grubu üyesi olarak bilinen daha önce canlı bomba olabileceği duyurulan ve İçişleri Bakanlığı’nın aranan teröristler arasında gösterip ’mavi liste’ içerisinde aradığı Mehmet Mustafa Çevik ile yine canlı bomba olacağı belirtilen İ.G. ile örgütün kentteki önemli isimlerinden Hüseyin Kaya yakalandı.

Yakalanan 2’si canlı bomba 4 şüpheli sorgulamalarının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Öte yandan IŞİD’in Gaziantep sorumlusu, örgütün önemli ismi ve 2 canlı bombanın da tutuklandığı operasyona ilişkin Gaziantep Valiliği de yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada teröristlerin sansasyonel eylem hazırlığı içerisinde olduğu belirtilerek şöyle denildi:

"DEAŞ terör örgütünün Türkiye-Gaziantep sorumlusu olduğu değerlendirilen ve sansasyonel nitelikte eylem yapacağı yönünde bilgiler alınan E.Ç. isimli şahsın yakalanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan çalışmalarda; şahsın İlimizde bulunduğu ve birlikte hareket ettiği şahsın yanında bulunan 2 kişinin canlı bomba olarak önümüzdeki günlerde ülkemizde/ilimizde eylem arayışı içerisinde oldukları değerlendirilmiştir. Adli makamlardan alınan arama kararı ile E.Ç. isimli şahıs ve irtibatlı olan M.M.Ç., H.K. ve İ.G. isimli şahıslar 01.04.2016 günü yapılan operasyonla yakalanmışlardır. Yakalanan şüpheliler ile ilgili yapılan çalışmalarda şahıslardan birinin İçişleri Bakanlığı Aranan Teröristler sayfasında ’DEAŞ Terör Örgütü Üyesi Olmak’ suçundan Mavi Bülten ile aranan şahıslardan olduğu anlaşılmıştır. Diğer şahısların da değişik suçlardan arandıkları 19.03.2016 tarihinde İstanbul’da meydana gelen canlı bomba olayını gerçekleştiren şahısla irtibatlı oldukları ve çok sayıda asayişe müessir suç ve terör örgütü üyesi olmak suçlarından kayıtları bulunduğu tespit edilmiştir. Canlı bomba olarak kullanılacak şahısların profilinin dini duyguları istismar edilmek suretiyle eyleme ikna edilen, suç dosyası kabarık şahıs profiline uygunluk gösterdiği, sansasyonel hedeflere canlı bomba türü eylem planlama ve eylem arayışında oldukları değerlendirilmektedir. Haklarında hazırlanan tahkikat evrakı ile adli makamlara sevk edilen 4 şahıs tutuklanmıştır."