'Aramıza yastık değil dizlik koyduk!'

Azra Akın'la Yavuz Bingöl böyle öpüştü - TIKLAYIN

Sadri Alışık Tiyatrosu, 2009-2010 tiyatro sezonunu bugün, Orhan Kemal’in unutulmaz eseri “72. Koğuş” ile açacak. Yönetmenliğini Kemal Başar’ın yaptığı oyunun kostümlü provaları önceki gün de devam etti. Provanın ardından başrol oyuncuları Yavuz Bingöl, Azra Akın ve Kerem Alışık, gazetecilerin sorularını yanıtladı.İlk kez bu oyunla tiyatro sahnesine adım atan ve Fatma karakterini canlandıran Azra Akın, “Oyuna hazırlanırken yapamayacağımı sandım ve korktum. Ama korkularımın üzerine gidip, onlarla yüzleştim. İngiltere’de aldığım iki aylık eğitimin ve katıldığım seminerlerin de oyunculuğuma katkısı oldu” diye konuştu.Oyunda Kaptan’ı canlandıran Yavuz Bingöl’le öpüşme sahneleri olan Akın, bu sahneler nedeniyle tedirginlik yaşamadığını da sözlerine ekledi.Akın, “Kaptan, kadınlar koğuşunda tutuklu Fatma’ya aşık ve onunla hayalinde sevişiyor. Bu temsili bir sahne ve gayet rahat oynadık” dedi. Bingöl ise “Biz bu sahneyi Devlet Opera ve Balesi’nden çok yetenekli bir arkadaşla çalıştık. O yüzden gayet rahat oynadık. Bu abartılı bir sahne değil, tedirgin olacak bir durum da yok” diye konuştu.Bingöl, “Aşk-ı Memnu” dizisinde Bihter’i canlandıran ve sevişme sahnelerinde rol arkadaşıyla aralarına yastık koyduğunu açıklayan Beren Saat’e de gönderme yaptı. Dizlerini korumak için taktığı dizliği gösteren Bingöl, “Aramızda yastık değil, gördüğünüz gibi dizlik var” dedi.