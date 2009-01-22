Aramalar 10 saattir sürüyor

Ergenekon soruşturması kapsamında Avrasya Televizyonu'nda (ART) ve Türk Metal Sendikası Genel Merkezi'nde sabah saat 07.30'da başlayan aramalar sürüyor.



Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, ART binasına gelerek, çalışanlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.



Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Okuyan, "AK Parti'nin karşısında olan, iktidarı eleştiren, ABD ve AB ile ilişkilerde Türkiye aleyhinde gelişmeler olduğunu iade edenlerin susturulmak istendiğini" ileri sürdü. Operasyonun psikolojik sonuçlarının uzun yıllar hissedileceğini belirten Okuyan, "Yaşananlar 12 Eylül'ü hatırlatıyor" dedi.



DSP Eskişehir Milletvekili Tayfun İçli ve DSP İzmir Milletvekili Recai Birgül de kanala gelerek, çalışanlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.



Bu arada, yaklaşık 2 saat önce, polis tarafından bilgisayarlardaki bilgileri yedekleme yapmak için çok sayıda hard diskin getirildiği görüldü.



Bir grup vatandaş da ellerindeki Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle kanal önünde bir süre bekleyerek, AK Parti ve "Ergenekon" soruşturması aleyhinde slogan attı.



ART yönetimi, bina önünde bekleyen basın mensuplarına yemek dağıttı.



Sendikadaki arama



Türk Metal Sendikası Genel Merkezi'nde sabah saatlerinde başlayan arama da 10 saattir devam ediyor.



Sendika Genel Merkezi'ne destek için gelen eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bir hukuk ve demokrasi devleti olduğunu belirterek, "hukuk devleti ilkelerinin tamamen başka bir noktaya itildiğini" savundu. Okuyan, "Tabii ki Türkiye'de suç varsa, suçlu varsa onun gereği yerine getirilecektir. Bu herkes için geçerlidir. Ama bunun bir usulü var" dedi.



Sabah erken saatlerde başlayan aramaları eleştiren Okuyan, bu uygulamaların kabul edilmesinin mümkün olmadığını söyleyerek, "İktidara şunu hatırlatmak istiyorum, hukukla bu kadar oynamayın. Hukuk, Tayyip Erdoğan'a da, Adalet Bakanı'na da bir gün lazım olacak" dedi.



DSP Eskişehir Milletvekili Tayfun İçli de, "Ergenekon" soruşturmasını "AK Parti'nin muhaliflerini tasfiye operasyonu" olarak niteledi. Soruşturmanın çok değerli insanlara kadar uzandığını belirten İçli, bu kişilerin ortak özelliğinin Atatürk ve Cumhuriyet sevgisi olduğunu söyledi.



Türkiye'nin seçim sürecine girdiğini anımsatan İçli, AK Parti'nin kendisine muhalif olanları susturmak için her türlü yöntemi denediğini iddia etti.



İçli, "29 Mart seçimleri artık şaibeli bir seçim olmaya mahkumdur. Bunun da sorumlusu AK Parti iktidarıdır. Özellikle Adalet Bakanı'nın istifa etmesi lazımdır. Çünkü bu kadar şikayet, soruşturmayı yürüten savcılar hakkında çok ciddi suçlamalar olmasına rağmen soruşturma izni vermemektedir" dedi.



Bu arada, öğle saatlerinden itibaren sendika genel merkezi önünde bekleyen sendikaya üye işçiler, zaman zaman tepkilerini alkış, ıslık ve sloganlarla dile getiriyor. Ellerinde Genel Başkan Özbek'in fotoğrafları bulunan işçiler İstiklal Marşı okudu.

