Arama operasyonunda kan aktı



Ramallah'ta çıkan çatışmalarda 30 yaşında bir Filistinli hayatını kaybederken Nablus'ta zihinsel engelli bir adam İsrail Ordusu tarafından öldürüldü. Filistin lideri Mahmud Abbas arama kurtarma operasyonlarının “Filistinli gençlerin soğukkanlı bir biçimde öldürülmesini meşrulaştırmadığını” ifade etti.

Nablus'taki Ayn Beyt Almaa Mülteci Kampı'nda, 27 yaşında bir Filistinlinin geceyarısı camiye giderken İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucunda hayatını kaybettiği belirtiliyor. Ailesi ölen gencin “akli dengesinin bozuk” olduğunu açıklarken İsrail ordusu şahsın askerlere “tehdit edici tarzda” yaklaştığını ve uyarı ateşine tepki vermediğini ileri sürdü. Ramallah'ta çıkan çatışmalarda 1 kişi hayatının kaybederken 5 kişi de yaralandı.

Ölen Filistinlilerin sayısı dörde çıktı

İsrailli kayıp gençlerin bulunması için yapılan operasyonlarda böylece 1 hafta içinde ölen Filistinli sayısı 4'e çıktı. Çatışmalarda yaralanan bir kişinin de beyin ölümünün gerçekleştiği belirtiliyor. Operasyonlarda 240'ı Hamas üyesi olmak üzere 340 Filistinlinin gözaltına alındığı kaydediliyor.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, 12 Haziran'da Batı Şeria'da 3 gencin kaybolmasından radikal İslamcı Hamas'ı sorumlu tutuyor. Kısa süre önce El Fetih hareketi ile birlik hükümeti kurma konusunda uzlaşan Hamas ise eylemin sorumluluğunu üstlenmiyor ve kaçırma olayının kendilerine yönelik bir saldırı için paravan olarak kullanıldığını ileri sürüyor.

İsrail Haaretz gazetesine açıklamalarda bulunan Mahmud Abbas Hamas'ın üç gencin kaybolmasında sorumluluğu olduğuna dair elinde inandırıcı bilgiler olmadığını söyledi.