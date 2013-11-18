Arama motorlarından çocuk istismarına engel

İnternet arama motoru Google ile yazılım devi Microsoft, çocuk istismarı içerikli fotoğraflara sınırlama getirmek için anlaşmaya vardı.

Google ve Microsoft'un anlaşmasıyla internette dolaşımda olan yaklaşık 100 bin çocuk istismarı içerikli fotoğrafa erişim engellendi.

Google ve Microsoft, çocuk istismarı içerikli fotoğraf arayanları ise, sayfalarında uyararak, çocuk pornosu ve istismarının yasadışı olduğunu belirtecek.

ntvmsnbc.com.tr'de yer alan habere göre, İngiltere Başbakanı David Cameron, iki şirketi yaptıkları anlaşmadan dolayı kutladı. Cameron, anlaşmanın kapsamının genişletilmesini de talep etti.

Geçtiğimiz Temmuz ayında İngiltere Başbakanı David Cameron, arama motoru Google ile Microsoft'un arama motoru Bing'e çağrıda bulunarak, çocuk istismarına karşı önlem almasını istemişti.