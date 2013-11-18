T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Arama motorlarından çocuk istismarına engel

Google ve Microsoft, çocuk istismarı içerikli fotoğrafların, sayfalarında yer almasına sınırlama konusunda anlaşmaya vardı

18 Kasım 2013 11:26

İnternet arama motoru Google ile yazılım devi Microsoft, çocuk istismarı içerikli fotoğraflara sınırlama getirmek için anlaşmaya vardı.

Google ve Microsoft'un anlaşmasıyla internette dolaşımda olan yaklaşık 100 bin çocuk istismarı içerikli fotoğrafa erişim engellendi.

Google ve Microsoft, çocuk istismarı içerikli fotoğraf arayanları ise, sayfalarında uyararak, çocuk pornosu ve istismarının yasadışı olduğunu belirtecek.

ntvmsnbc.com.tr'de yer alan habere göre, İngiltere Başbakanı David Cameron, iki şirketi yaptıkları anlaşmadan dolayı kutladı. Cameron, anlaşmanın kapsamının genişletilmesini de talep etti.

Geçtiğimiz Temmuz ayında İngiltere Başbakanı David Cameron, arama motoru Google ile Microsoft'un arama motoru Bing'e çağrıda bulunarak, çocuk istismarına karşı önlem almasını istemişti.

ETİKETLER

istismarçocuk pornosuinternetingiltere

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24