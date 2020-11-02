T24 LogoT24 Logo
Gündem

Arama kurtarma ekiplerinin yardım çadırından hırsızlık yaparken yakalandı

02 Kasım 2020 00:56

İzmir'de, yıkılan binanın enkazının yakınına kurulan ve arama kurtarma ekiplerinin çeşitli ihtiyaçlarının karşılandığı yardım çadırından hırsızlık yaparken vatandaşlar tarafından yakalanan şüpheli polise teslim edildi. 

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında geçen cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Rızabey Apartmanı enkazı çevresinde kurulan ve arama kurtarma ekiplerinin çeşitli ihtiyaçlarının karşılandığı yardım çadırlarından değerli eşya çaldığı iddia edilen bir kişi, vatandaşlar tarafından fark edilerek, yakalandı.

Yakınlardaki trafik polislerine teslim edilen şüpheli, daha sonra asayiş ekiplerince emniyete götürüldü. Vatandaşlar, hırsızlık şüphelisinin polisleri görünce topallamaya başladığını söyledi.

Emniyetten yapılan açıklamada, enkaz alanındakilerin bu tür kişilere karşı duyarlı olunması ve durumun polise bildirilmesi istendi. (DHA)

ETİKETLER

depremİzmirarama kurtarmahırsızlık
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24