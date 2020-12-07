Arama kaydı bulunan şüpheli, polise adres sorunca gözaltına alındı

Bursa’da sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle uygulama yapan polis ekiplerinin yanına giderek adres soran kişi, 2 farklı suçtan arandığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Darmstad Caddesi’nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle Darmstad Caddesi’nde uygulama yapan polis ekiplerinin yanına gelen E. K. (20) adres sordu.

Polis ekiplerinin E. K.’ya izin belgesi sorması üzerine, izin kağıdı olmadığı belirlendi. E.K.’nın GBT (Genel Bilgi Tarama) kontrolünü yapan polis ekipleri, ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ ve ‘Konut Dokunulmazlığını İhlal Etmek’ suçlarından arandığını tespit etti. Ayrıca ‘Sokağa Çıkma Yasağına Uymamak’ suçundan 3 bin 186 lira para cezası uygulanan E.K., gözaltına alındı. E. K.’nin geçtiğimiz aylarda cezaevinden çıktığı belirtildi.