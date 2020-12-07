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Arama kaydı bulunan şüpheli, polise adres sorunca gözaltına alındı

07 Aralık 2020 11:13

Bursa’da sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle uygulama yapan polis ekiplerinin yanına giderek adres soran kişi, 2 farklı suçtan arandığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

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