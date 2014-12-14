Arama kararını Zarrab'ı serbest bırakan 'Erdoğan hayranı' hâkim İslam Çiçek vermiş

Sabah saatlerinde Gülen cemaatine yakın medyaya yönelik düzenlenen operasyon sonrası Twitter fenomeni Fuat Avni yeni paylaşımlarda bulundu. Fuat Avni gözaltı ve arama kararını hâkim İslam Çiçek'in verdiğini söyledi. Daha önce 17 Aralık operasyonlarının kilit ismi Reza Zarrab ve bakan çocuklarına tahliye kararı veren hâkim olarak bilinen Çiçek'le ilgili bir iddia da Meclis gündemine taşınmıştı.

Zaman'da yer alan habere göre, MHP Konya Milletvekili Faruk Bal, Çiçek’in Facebook sayfasında dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan için, “Allah uzun ömür versin uzun adam” notunun yer aldığını açıklamıştı.

Fuatavni sabah saatlerinde operasyonla ilgili şu detayları paylaştı:

-Gözaltı listesindekilerin ev ve iş yerlerini arama kararını İslam Çiçek verdi. Korkularından UYAP'a kararı boş olarak attılar.

-1 Mayıs kararları uygulanıyor. 8000 kişilik Çevik Kuvvet'in izni kaldırıldı. Sabah herkes göreve çağrıldı.

-İstihbarat Şube çakma ihbarla operasyon sonrası Zaman Gazetesi ve Çağlayan Adliye'sinde taşkınlık olacağını belirterek Çevik Kuvveti istetti

-Tiran'ın sadık biatçıları ve kumpasın yürütücüleri 1. Tem Sor. Mdr Mustafa Çalışkan 2. İstihbarat Mdr. Edip Vural 3. Tem Mdr. Kayhan Ay

-Tiran'ın sadık biatçıları ve kumpasın yürütücüleri 4. Tem Mdr Yrd Ömer Kumlu 5. Tem Mdr Yrd Ahmet Cengiz Koçak 6. Tem Mdr Yrd Kadri Gençkaya

-Tiran'ın sadık biatçıları ve kumpasın yürütücüleri 7. A Büro Amiri Komiser Baybars Düzdemir 8. B Büro Amiri Emniyet Amiri Furkan Sezer

-Tiran'ın sadık biatçıları ve kumpasın yürütücüleri 9. C Büro Amiri İlker Küçükhıdır 10. Cemaatlerle Mücadele Birim Amiri Özgür Taşdemir

-Tiran'ın sadık biatçıları ve kumpasın yürütücüleri 10. Teknik Dinleme Büro Amiri Emniyet Amiri Ali Rıza Özduman

-Tiran'ın sadık biatçıları ve kumpasın yürütücüleri 11. Ekipler Amiri Emniyet Amiri Özcan Ayberk. Hepiniz ordaydınız. Yarın kaçamayacaksınız.

-Selami Altınok, Ala'nın talimatıyla Özel Harekat Ekiplerinin görevlendirilmesini istedi. Karar alırken korkudan sesleri titriyor. Garip

O hâkim kim?

Daha önce Reza Zarrab ve Bakan çocuklarına tahliye kararı veren hakim olarak bilinen Çiçek'le ilgili şok bir iddia meclis gündemine taşınmıştı. MHP Konya Milletvekili Faruk Bal, Çiçek’in Facebook sayfasında Başbakan Tayyip Erdoğan için, “Allah uzun ömür versin uzun adam” notunun yer aldığını açıklamıştı. İşte o haber:

Büyük rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda tutuklanan Reza Zarrab ve bakan çocukları için tahliye kararı veren yargıç İslam Çiçek ile ilgili sosyal medyada dolaşan şok iddia Meclis gündemine taşındı. MHP Konya Milletvekili Faruk Bal, Çiçek’in Facebook sayfasında Başbakan Tayyip Erdoğan için, “Allah uzun ömür versin uzun adam” notunun yer aldığını açıkladı. Bal, partisinin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ için verdiği gensoru önergesinin dün Meclis Genel Kurulu’ndaki görüşmelerinde şöyle dedi:

“Zarrab dahil bakan çocuklarını tahliye eden hakim İslam Çiçek Facebook sayfasında paylaşıyor, beğeniyor. Neyi beğeniyor? Size okuyorum: ‘Allah uzun ömür versin uzun adam’ diyor Tayyip Erdoğan Bey’in fotoğrafıyla beraber. İşte, yargı bu hâle gelmiştir. Biz de diyoruz Sayın Başbakana Allah uzun ömür versin çünkü biz canını alacak halde değiliz, Cenab-ı Allah ecelini verir, vakti saati gelir, hepimiz gidiciyiz ama böyle bir hakim Başbakanın taraf olduğu bir davada Facebook sayfasında böyle bir reklama ihtiyaç duyuyorsa onun verdiği kararı, biz muhalefet partisi olarak ve Türk milleti de haklı olarak kaygıyla, endişeyle ve şüpheyle karşılaması gerekecektir.”