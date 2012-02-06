-Arama çalışmaları sonlandırıldı ZONGULDAK (A.A) - 06.02.2012 - Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında Kamboçya bayraklı ''Vera'' isimli kuru yük gemisinin kayıp 6 personelinin bulunması için Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca yapılan arama çalışmalarının sona erdirildiği bildirildi. İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Güngör, cumartesi günü 1 mil açıktaki batık gemiden kaptan Igor Kulish (49) ile personel Pavlo Zelins'kyy'nin (28) cesedini çıkaran Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Işın Gemisi'nin dalgıçlarının arama çalışmalarını tamamladığını söyledi. Ekiplerin gemide başka cesede rastlamaması üzerine çalışmaları sona erdirdiğini belirten Güngör, ''Müdürlüğümüzün 4 dalgıcı batık alanında çalışma yapacak. Ekiplerimiz gemide taramalarını sürdürecek'' dedi. Rusya'nın Rostov Limanı'ndan İzmir Nemrut Limanı'na hurda yükü götüren Kamboçya bayraklı, 114 metre boyunda, 13 metre enindeki 2 bin 584 grostonluk ''Vera'' isimli kuru yük gemisi 31 Ocakta Ereğli açıklarında su alarak batmıştı. Geminin 2. ve 3. kaptanı ile kadın aşçısı kurtarılmış, kaptan ve bir personelin cesedi bulunmuştu.