Aralık'ta işsizlik tek hanede kaldı, 353 bin kişi iş buldu

T24 - Türkiye'de 2011 yılı Aralık döneminde işsizlik oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,6 puan azalarak, yüzde 9,8 oldu. 2010 yılının Aralık döneminde işsizlik oranı yüzde 11,4 düzeyindeydi.

Aralık 2011'de kentsel alanlarda işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 2 puan azalarak, yüzde 11,5, kırsal yerlerde ise 0,7 puanlık gerilemeyle yüzde 6,5 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Hanehalkı İşgücü Araştırması, "2011 Aralık Dönemi Sonuçlarına (Kasım-Aralık 2011-Ocak 2012)" göre, 2010 yılı Aralık döneminde 2 milyon 929 bin kişi olan işsiz sayısı, 2011'in aynı döneminde 2 milyon 576 bin kişiye geriledi.

İstihdam ise 22 milyon 665 bin kişiden, 23 milyon 678 bin kişiye çıktı.