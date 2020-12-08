Başvurusu reddedilen Ankara Barosu, 12-13 Aralık'ta yapmayı planlanan Genel Kurul'u bir pandemi nedeniyle yeniden ertledi.
Ankara Barosu yayımladığı duyuruda, 66. Olağan Genel Kurulun 1 Mart günü yapılacağını açıkladı.
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