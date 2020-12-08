Ankara Barosu’nun 12-13 Aralık'ta yapılması planlanan 66. Olağan Genel Kurulu, Koronavirüs nedeniyle 1 Mart tarihine ertelendi.

İçişleri Bakanlığı'nın, ekim ayında yayınlanan genelgesiyle, meslek kuruluşlarının genel kurulları Koronavirüs pandemisi nedeniyle 1 Aralık’a kadar ertelendi. Ertelemeden baroların genel kurulları da etkilendiği için Ankara Barosu ‘tam kanunsuzluk’ gerekçesiyle Altındağ 1. İlçe Seçim Kurulu’na itiraz başvurusunda bulundu. Ancak Kurul, Baro’nun başvurusunu reddetti.