-Aralık ayında yatırım araçları İSTANBUL (A.A) - 30.12.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri aralık ayında ortalama yüzde 5,96 oranında değer yitirdi. İMKB 100 Endeksi, aralık ayında 3.251,14 puanlık düşüşle 54.517,76 puandan 51.266,62 puana geriledi. Mali endeksteki aylık ortalama kayıp yüzde 7,54, sanayi endeksindeki ortalama kayıp yüzde 3,21 ve hizmetler endeksindeki ortalama kayıp yüzde 4,50 olarak gerçekleşti. Aralık ayında serbest piyasada avro dışındaki tüm döviz türleri Türk Lirası karşında değer kazandı. Dolar aylık bazda yüzde 3,55 artışla 1,8980 liraya, İngiliz Sterlini yüzde 1,89 artışla 2,9650 liraya, İsviçre Frangı yüzde 0,25 artışla 2,0300 liraya çıktı. Avro ise yüzde 0,16 kayıpla 2,4650 liraya düştü. Aralık ayında 24 ayar külçe altının satış fiyatı yüzde 6,55 oranında azalarak 102,52 liradan 97,24 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı yüzde 6,54 oranında azalarak 688,00 liradan 643,00 liraya geriledi. Yatırım fonlarına katılma belgeleri aralık ayında ortalama yüzde 0,12 oranında düşüş kaydetti. Aralık ayında, hazine bonosu ve devlet tahvilindeki aylık net kazançlar yüzde 0,73-0,82 aralığında oldu. Aylık repo yatırımcıları da net yüzde 0,79 kazanç elde etti. 1 ay vadeli mevduat faizinin aylık net getirisi yüzde 0,46'da kaldı.