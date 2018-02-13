Aralık ayında toplanan inek sütü miktarı yıllık yüzde 10 arttı

İstanbul, 13 Şubat (DHA) – Ticari süt işletmelerince Aralık ayında toplanan inek sütü miktarı yıllık bazda yüzde 10 artışla 812 bin tona çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu\'nun (TÜİK) verilerine göre Aralık ayında ticari süt işletmeleri tarafından;

- içme sütü üretimi yüzde 12.6 artışla 158 bin 689 tona,

- inek peyniri üretimi yüzde 6.5 artışla 57 bin 695 tona,

- koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri yüzde 37.4 artışla 359 tona,

- yoğurt üretimi yüzde 3.5 artışla 93 bin 559 tona,

- ayran üretimi yüzde 5.8 artışla 56 bin 603 tona çıktı.

Aralık ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3.5, protein oranı ise ortalama yüzde 3.3 olarak belirlendi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2.4 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10.5 arttı. (Grafik)