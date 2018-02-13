Aralık ayında tavuk yumurtası üretimi yıllık yüzde 6.2 arttı

İstanbul, 13 Şubat (DHA) – Tavuk yumurtası üretimi Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 4.5, yıllık bazda yüzde 6.2 artarak 1.7 milyar adet olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2017 yılı Aralık ayı “Kümes Hayvancılığı Üretimi” verilerine göre;

2017 yılsonu itibariyle yumurtlayan tavuk (damızlıklar hariç) sayısı 76 milyon 748 bin 797 adet olarak gerçekleşti.

Kesilen tavuk sayısı 106 milyon, kesilen hindi sayısı ise 727 bin adet oldu. Kesilen tavuk sayısı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 3.6, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11.4 arttı.

Aralık ayında kesilen hindi sayısı ise bir önceki aya göre yüzde 54,1, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22.8 arttı.

Tavuk eti üretimi 185 681 ton, hindi eti üretimi ise 6 079 ton olarak gerçekleşti. Tavuk eti üretimi Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 3.8, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13.7 arttı.

Aralık ayında hindi eti üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 21,4, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38.8 arttı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre tavuk eti üretimi bir önceki aya göre yüzde 0.004 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise tavuk eti üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13.9 arttı. (Grafik)