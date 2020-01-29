Aralık ayında ekonomik güven endeksi yüzde 0.6 artışla 97.1'e yükseldi

Ekonomik güven endeksi aralık ayındaki 96.5 düzeyinden, ocak ayında yüzde 0.6 artışla 97.1'e yükseldi.

Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Ocak ayında, geçen aya göre;

- tüketici güven endeksi yüzde 0.1 artarak 58.8'e,

- hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2.2 artarak 95.2'ye,

- perakende ticaret güven endeksi yüzde 2.2 artarak 105'e,

- inşaat sektörü güven endeksi yüzde 14.6 artarak 78.9'e yükselirken,

- reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 2.1 düşüşle 106.4'e geriledi.

Tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endeks olan ekonomik güven endeksi, mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşuyor.





