Aralarında Ted Cruz'unda bulunduğu dokuz Cumhuriyetçi senatör, Biden'ın kazandığı seçim sonucuna itiraz etti

Aralarında Texas Senatörü Ted Cruz, Wisconsin Senatörü Ron Johnson'ın da bulunduğu dokuz Cumhuriyetçi senatör, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim sonucunu kabul etmediği eyaletlerde "10 gün sürecek bir denetim" yapılmaması takdirinde Joe Biden'ın kazandığı sonuçları kabul etmeyeceklerini söyledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Cumhuriyetçi senatörlerin seçim sonucunu kabul etmeyen Trump'a destek niteliği taşıyan hamlesi "sembolik" bir anlam taşıyor ve seçim sonuçlarına herhangi bir etki oluşturmuyor.

Bir Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi, federal mahkemeye, çarşamba günü Seçmenler Kurulu oylarının resmiyete dökülmesine başkanlık edecek ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in seçim sonucunu iptal etme yetkisi için başvuruda bulunmuştu. Federal hakim başvuruyu reddetti.

Cumhuriyetçi senatörler bir ortak açıklama yayımlayarak seçim sonucuna itirazlarını sundu. Ted Cruz ve Ron Johnson'la birlikte dokuz senatörün imzasını taşıyan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "2020 seçimi, 2016 gibi zorlu bir mücadeleydi ve pek çok salıncak eyalette sınırda belirlendi. Ancak 2020 seçiminde beklenmeyen sayıda seçmen sahtekarlığı, ihlal ve düzensizlik iddiaları vardı"

Trump kampanyası ve senatörlerin usülsüzlük iddialarına henüz resmi bir kanıt sunulamadı.

Mike Pence'in özel kalem müdürü Marc Short, Cumhuriyetçi Partililerin seçim sonucuna itiraz çabalarını tebrik ettiklerini açıkladı.

Donald Trump 4 Kasım 2020 seçimlerinde Joe Biden'ın 7 milyon fazla halk oyu ve 306'ya 232 Seçmenler Kurulu oyu aldığı seçim sonuçlarını kabul etmemeyi sürdürüyor. Trump kampanyasının seçimden sonra "usülsüzlük" gerekçesiyle açtığı 50'ye yakın dava sonuçsuz kaldı.